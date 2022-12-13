В Ростовской области в 2023 году в эксплуатацию введут три машиностроительных завода

На данный момент тракторное предприятие готово уже на 70%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в следующем году начнут работу сразу три машиностроительных завода. Об этом рассказал губернатор донского региона Василий Голубев.

В Ростове-на-Дону «Ростсельмаш» возводит новый тракторный завод. Побывал сегодня на стройплощадке. Это одно из трех крупных предприятий, которые сейчас строит компания. Помимо тракторного, в Ростове создается производство трансмиссий, а в Таганроге — производство коммунальной и сельхозтехники. Планируется, что все три новых завода начнут работать уже в следующем году, — поделился Василий Голубев.

На данный момент тракторное предприятие готово уже на 70%. На заводе будут изготавливать до пяти тысяч машин в год, а также пять серий тракторов и несколько видов дорожно-клммунальных машин. Также на предприятии появится сразу 1850 рабочих мест. В 2023 году в работу введут мост через Ростовское море. Отметим, что строительство началось еще в октябре 2022 года. Губернатор отметил, что мост решит весомую транспортную проблему жителей мирорайона Платовского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Элисте в многоквартирном доме произошел взрыв, есть пострадавший

Остальных жильцов эвакуировали

(Подробности)