Крупные компании стали наращивать свое присутствие в Ростовской области

Глава региона отметил крупные инвестиционные проекты, по которым продолжают работать компании. Фото: сайт правительства Ростовской области.

По итогам 9 месяцев в Ростовской области зафиксирован рост инвестиций на 3%, Многие крупные компании продолжают работать в донском регионе и наращивают свое присутствие. Об этом рассказал во время инвестиционного послания донской губернатор Василий Голубев.

Глава региона отметил крупные инвестиционные проекты, по которым продолжают работать компании. Прежде всего, это два комплекса по производству моторного топлива — инвестиции на сумму более 200 миллиардов рублей, а также новые строящиеся заводы сельхозмашиностроения в Ростове и Таганроге с инвестициями на сумму более 10 миллиардов рублей. Кроме того, Василий Голубев упомянул о комбинате стеновых материалов «Кубань Север» с инвестициями порядка 3 миллиардов рублей.

Ряд донских компаний дали старт новым проектам в текущем году. Среди них: проект производства техники «Клевер» в Таганроге и четвертый завод по производству полуприцепов Bonum. Также в Ростовской области было локализовано два инвестпроекта по производству зарядной инфраструктуры для электромобилей компаний «Green Drive» и «Sitronics».

Также в регионе реализуется проект по созданию ноутбуков компании «Бештау». Сейчас инвестиции в эту отрасль составили порядка 800 миллионов рублей, а в перспективе планируется вложить до 2,5 миллиарда рублей

Есть на Дону и крупные проекты по развитию территорий. Среди них — проект «Левобережье». Это первый, но далеко не последний в донском регионе жилой комплекс на левом берегу реки Дон, отметил Василий Голубев. Также Ростовскую область ждут и другие большие строительные проекты.

- Бюджетные инвестиции в социальную сферу — это мощный инструмент инвестиционной активности, - пояснил губернатор. - Поэтому мы осознанно оставили все вложения.

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