В Ростовской области создадут свободную таможенную зону на территории технопарка

Донскому региону нужны индустриальные технопарки, а вот положительные примеры их создания и работы уже имеются. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В Ростовской области планируют создать свободную таможенную зону на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новочеркасске, рассказал во время своего инвестиционного послания донской губернатор Василий Голубев.

Заявка на утверждение новой зоны уже отправлена на рассмотрение в правительстве РФ, необходимое для подачи заявки количество резидентов в наличии. По словам губернатора, сейчас региону нужны индустриальные технопарки, а вот положительные примеры их создания и работы уже имеются.

Как отмечает глава региона, нужно создать единый технопарк, который предоставит новые рабочие места. И этим направлением нужно заниматься всем донским муниципалитетам. Сейчас идет проработка таких парков в Сальске и Октябрьском районе. Также в Ростовской области есть большая потребность в агротехнопарках.

Для привлечения инвесторов нужны будут новые рынки сбыта. Сейчас регион старается делать акценты на дружественные страны. Появляются новые рынки и новые партнеры — Индия, Турция, Китай. В планах донских властей создать офисы присутствия в этих странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупные компании стали наращивать свое присутствие в Ростовской области

Ряд фирм дали старт новым проектам в текущем году (подробнее)