Прокуратура и СК Калмыкии начали проверку ЧП со взрывом газа в жилом доме в Элисте

От волны из квартиры вылетели стекла. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Прокуратура и следственный комитет Республики Калмыкия начали проверку ЧП с хлопком газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Элисте. В результате в одной из квартир в доме в районе Сити-Чесс пострадала 48-летняя женщина. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Напомним, хлопок раздался во вторник, 13 декабря, в 8.30. Пострадавшую забрали в республиканскую больницу, а 10 жильцов дома эвакуировали. Как сообщает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», владелец квартиры давно не заключал договор ВДГО.

Речь идет о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования. Его сотрудники газовой службы проводят раз в год, чтобы проверить исправность техники и при необходимости починить, чтобы не возникало опасных для жизни и здоровья людей ситуаций.

Также уточняется, что дом многоквартирный, находится в ведении управляющей компании.

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