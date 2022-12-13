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НовостиОбщество13 декабря 2022 11:04

Начальник городского управления торговли займет кресло главы Ленинского района Ростова

Решение об этом будет принято 20 декабря на заседании Ростовской гордумы
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Константин Тихонов займет место главы Ленинского района Ростова. Фото: из архива КП.

Константин Тихонов займет место главы Ленинского района Ростова. Фото: из архива КП.

Исполняющий обязанности главы Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов 20 декабря должен официально занять администрацию района. Именно тогда вопрос о его назначении примет Ростовская гордума.

В настоящий момент Константин Тихонов работает и.о. главы Ленинского района по совместительству с должностью начальника ростовского управления торговли.

Напомним, бывший глава Ленинского района Владимир Влазнев проработал в своей должности три года и покинул место по собственному желанию 11 октября. А Константин Тихонов в текущем году боролся за пост сити-менеджера города Батайска, но его опередил Роман Волошин.

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