Начальник городского управления торговли займет кресло главы Ленинского района Ростова

Константин Тихонов займет место главы Ленинского района Ростова. Фото: из архива КП.

Исполняющий обязанности главы Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов 20 декабря должен официально занять администрацию района. Именно тогда вопрос о его назначении примет Ростовская гордума.

В настоящий момент Константин Тихонов работает и.о. главы Ленинского района по совместительству с должностью начальника ростовского управления торговли.

Напомним, бывший глава Ленинского района Владимир Влазнев проработал в своей должности три года и покинул место по собственному желанию 11 октября. А Константин Тихонов в текущем году боролся за пост сити-менеджера города Батайска, но его опередил Роман Волошин.

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