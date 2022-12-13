В ростовской Левенцовке проложат первую линии скоростного трамвая

Заключение о результатах общественных обсуждений маршрута будет опубликовано не ранее 23 декабря. Фото: сайт "Активный ростовчанин".

Жители Ростова-на-Дону смогут до 15 декабря высказать свои предложения и замечания по планировке территории маршрута первой линии скоростного трамвая в Левенцовке. Соответствующее голосование запущено на сайте «Активный ростовчанин».

Заключение о результатах общественных обсуждений будет опубликовано не ранее 23 декабря и не позднее 30 декабря на портале городской Ростовской гордумы и в городской газете «Ростов официальный».

Обсудить предлагается проект планировки территории и проект межевания территории в Советском административном районе, на которой будет размещен линейный объект «Трамвайная сеть в границах: Малиновского, Еременко, Солженицына, Жданова и. Ткачева (III этап)». Трамвайная линия будет расположена в соответствии с Генпланом Ростова-на-Дону.

В зону размещения линейного объекта будут включены трамвайные пути, остановочные платформы, контактная сеть, тяговая подстанция и трамвайное депо.

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