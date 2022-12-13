Работы будет вестись на улице Маркова, 24. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

Часть Ростова-на-Дону осталась без тепла из-за аварии на теплосетях. До 21:00 текущего дня силами трех бригад планируется восстановить подачу тепла в многоквартирные дома донской столицы. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовских тепловых сетей».

Из-за проведения аварийных работ на трубопроводе диаметром 300 миллиметров на улице Маркова, 24 ограничение теплоснабжения многоквартирных домов будет произведено в пределах улиц Курская, Павленко, Футбольная, переулок Верхоянский и переулок Гвардейский.

Также будет ограничена подача тепла в границах участка Пушкинская - Чехова - Варфоломеева - Козлова. В компании принесли извинения за причиненные неудобства.

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