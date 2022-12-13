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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:35

В крупных муниципалитетах Ростовской области создадут технопарки

В 2023 году на Дону создадут как минимум один индустриальный парк
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Процесс создания технопарков в Ростовской области стартует в 2023 году. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Процесс создания технопарков в Ростовской области стартует в 2023 году. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В крупных муниципалитетах Ростовской области, численность населения в которых превышает 50 тысяч человек, будут созданы технопарки или индустриальные парки. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.

По его словам, процесс создания таких объектов стартует уже в 2023 году, когда должен появиться как минимум один индустриальный парк или технопарк. Уже сейчас у властей есть удачные примеры. Например, частный Новочеркасский индустриальный парк, где скоро будет создана особая экономическая зона и особый таможенный режим. Другой пример — ГПЗ в Ростове.

В настоящий момент ведется работа по созданию частных технопарков «Азовский» и «Гранит», разрабатываются проекты в Сальске, в Волгодонском и Октябрьском районах области.

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