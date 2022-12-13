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НовостиЭкономика13 декабря 2022 13:41

«Команды развития» появятся в органах власти Ростовской области

Речь идет о группах профессионалов, которые будут помогать развитию различных отраслей
Ангелина СКИБА
«Команды развития» должны помогать инвесторам

«Команды развития» должны помогать инвесторам

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Губернатор Ростовской области поручил органам власти, в том числе в муниципалитетах, создать «команды развития». Это заявление прозвучало сегодня, 13 декабря, в рамках инвестиционного послания главы региона.

- Теперь недостаточно «шлифовки» и настройки инструментов. Нужны кардинальные изменения для создания новой экономики и новых инвестиционных циклов, - пояснил Василий Голубев.

По словам донского главы, в группы следует набирать профессионалов, которые будут четко понимать, как в будущем развивать различные отрасли.

- «Команды развития» должны помогать инвесторам: консультировать, сопровождать, формировать предложения по стимулированию перспективных рынков, - добавил Василий Голубев.

Добавим, в этой работе собираются также задействовать региональный центр кооперации, в работе которого за 10 месяцев приняли участие более 1,5 тысяч представителей бизнеса, науки и институтов развития.

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