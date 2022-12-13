Инвесторы смогут пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Инвесторы, находящиеся на брокерском обслуживании в ВТБ, первыми среди клиентов банковских брокеров получили возможность пополнять счета через Систему быстрых платежей со счета в любом банке.

Инициатором разработки новой схемы пополнения счетов на фондовом рынке с помощью PULL – запроса стала Национальная ассоциация участников фондового рынка. Она также добивалась внесения изменений в законодательство для обеспечения возможности подключения счетов, используемых банками для брокерского обслуживания, к СБП.

Новый сервис доступен в обновленной версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции.

- Мы продолжаем активно работать над улучшением приложения, чтобы нашим клиентам были доступны самые передовые технологии. Теперь с помощью СБП наши клиенты мгновенно могут перевести на брокерский счет до 1 млн рублей единоразово, иметь при себе реквизиты банковской карты нет необходимости. Ожидаем, что среди клиентов банка, находящихся на брокерском обслуживании, этот инструмент будет пользоваться высоким спросом, - отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.