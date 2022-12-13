В Ростове восстановили подачу тепла в многоквартирные дома после аварии

Из-за проведения ремонтных работ в двух районах города были перебои с теплоснабжением. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

Работы по ремонту теплосетей на улице Маркова в Ростове были завершены в 14:55. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовских тепловых сетей».

- Начато заполнение трубопроводов и подключение потребителей, - говорится в сообщении компании.

Напомним, из-за проведения аварийных работ в двух районах города были перебои с теплоснабжением. Подать тепло в квартиры обещали до 21:00 текущего дня силами трех бригад. Ограничение теплоснабжения многоквартирных домов было произведено в пределах улиц Курская, Павленко, Футбольная, переулок Верхоянский и переулок Гвардейский. Также ограничивали подачу тепла в границах участка Пушкинская - Чехова - Варфоломеева - Козлова.

В компании принесли извинения за причиненные неудобства.

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