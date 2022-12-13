В Ростовской области строительство обхода Аксая планируют завершить в июне 2023 года

Объект намерены сдать на год раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области обход Аксая на трассе М-4 «Дон» должны завершить раньше срока, в начале лета 2023 года. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

- Трасса М-4 «Дон» до Ростова-на-Дону будет полностью скоростной. На год раньше срока, в начале лета, эту дорогу запустим, - сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, строительство обхода Аксая ведут в рамках государственно-частного партнерства. Речь идет о дороге первой технической категории. На ней возведут 8 развязок, 16 путепроводов и 8 мостов. Некоторые участки пути сделают платными.

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