В Ростовской области обнаружили птичий грипп

Рядом с селом Новый Егорлык, Сальского района была обнаружена РНК вируса гриппа птиц А, подтипа Н5.

В Ростовской области 13 декабря зарегистрировали грипп, сообщает Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В Ростовском референтном центре Россельхознадзора в результате лабораторных исследований патологического материала, отобранного от трупов домашней птицы, рядом с селом Новый Егорлык, Сальского района была обнаружена РНК вируса гриппа птиц А, подтипа Н5.

Сейчас проводятся мероприятия в рамках Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц.

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