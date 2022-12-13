Два жителя Ростовской области предстанут перед судом за преступлений против собственности

По версии следствия, обвиняемые угнали автомобиль «ВАЗ» местного жителя. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 18-летних жителей Сальского района, сообщает пресс-служб Следственного комитета по Ростовской области.

Отмечают, что один из обвиняемых на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним. Оба обвиняются в совершении преступлений за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору и умышленные уничтожение или повреждение имущества.

По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в поселке Гигант Сальского района, угнали автомобиль «ВАЗ» местного жителя. После чего умышлено повредили его, нанеся своими руками и ногами механические повреждения кузова, и разбили стекла. Своими противоправными действиями обвиняемые причинили ущерб владельцу автомобиля в сумме.

В ходе предварительного следствия ущерб был возмещен в полном объеме. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

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