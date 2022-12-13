Жителей Ростовской области просят быть особенно внимательными на дорогах в непогоду

Водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными на дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водителей Ростовской области предупреждают о непогоде и просят быть предельно внимательными на дорогах. Такое сообщение вечером 13 декабря распространили сотрудники Госавтоинспекции.

Владельцы авто всегда должны строго соблюдать ПДД, особенно во время осадков и при низких температурах. Следует выдерживать безопасную дистанцию с другими машинами. Рядом с пешеходными переходами требуется снижать скорость. По возможности, лучше воздержаться от поездок, в том числе на дальние расстояния.

Пешеходам также нужно проявлять внимательность и осторожность. Переходить проезжую часть можно только на разрешающий сигнал светофора и в специально отведенных для этого местах. Следует также помнить о наледи, которая образуется на тротуарах, остановках и около «зебр». Детей необходимо крепко держать за руку. Нельзя отвлекаться на гаджеты.

Напомним, ранее синоптики предупредили об осадках и мокром снеге, которые время от времени будут идти в течение всей недели. Столбики термометров днем в среднем установятся в районе +5 градусов, а по ночам обещают от 0 до -4 градусов.

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