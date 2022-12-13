ГК «ЮгСтройИнвест» станет застройщиком части территории старого аэропорта Ростова-на-Дону

Всего под масштабное обновление собираются отвести 367 га Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области группа компаний «ЮгСтройИнвест» будет вести застройку территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, инвестор получит для дальнейшего развития около 120 га. Речь идет о земле, по которой не будет взаимных претензий с компанией «Ренова».

Напомним, старый аэропорт донской столицы в будущем затронет программа комплексного развития территорий. Под масштабное обновление собираются отвести 367 га. На этом пространстве появится около 1,5 млн кв. метров жилья, школы, детские сады, офисные здания. Добавим, под жилые дома выделят 40 % от всего участка. Активное строительство на месте старой аэрогавани собираются начать уже в 2023 году.

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