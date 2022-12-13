14 декабря в Волгодонске и Азове проверят систему оповещения населения

В Волгодонске сигнал может прозвучать в период с 11:50 до 12:10 Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

14 декабря в двух городах Ростовской области проведут тренировку спасателей с проверкой системы оповещения населения. В течение дня сигнал «Внимание всем» должны услышать жители Волгодонска и Азова. Об этом предупреждают местные власти.

- В ходе учений по ликвидации коммунальных аварий планируется проверка системы оповещения. Будут работать электросирены и громкоговорители, установленные на машинах, - пояснили в городских администрациях.

Известно, что в Волгодонске сигнал может прозвучать в период с 11:50 до 12:10. Время работы сирен в Азове не уточнили. Если вы услышите звуки системы оповещения населения, нужно включить телевизор на один из местных каналов или радио. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростовской области просят быть особенно внимательными на дорогах в непогоду

В течение недели ожидаются дожди, местами с мокрым снегом (подробности)