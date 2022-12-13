В Ростове на улице Менжинского водитель иномарки сбил молодого мужчину

Автолюбителей попросят быть очень осторожными за рулем в непогоду. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Вечером 13 декабря в Ростове на улице Менжинского водитель иномарки Volkswagen Polo сбил молодого мужчину. Пострадавший в итоге с травмами попал в больницу. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

- Несчастный случай произошел около 19:20. Предварительно, 37-летний владелец авто наехал на 24-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре» с права налево по ходу движения транспорта, - рассказали в УГИБДД.

Сейчас правоохранители выясняют, снижал ли водитель скорость и почему он вовремя не остановился. К слову, ранее донских автолюбителей предупредили о непогоде и попросили быть особенно осторожными за рулем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростовской области просят быть особенно внимательными на дорогах в непогоду

В течение недели ожидаются дожди, местами с мокрым снегом (подробности)