В Шахтах женщина переходила «зебру» и попала под колеса Nissan Juke

Пострадавшая была госпитализирована Фото: Сергей ГАПОН

В Шахтах на улице Пролетарской 66-летняя женщина попала под колеса автомобиля Nissan Juke. Это произошло сегодня, 13 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что само дорожное происшествие зарегистрировали еще в первой половине дня. Пешеход переходила дорогу по переходу, но по какой-то причине на нее наехала 36-летняя водитель иномарки.

Пострадавшая после этого была госпитализирована. Отметим, что это не первый подобный случай за сегодняшний день. Например, в Ростове-на-Дону прямо на «зебре» под колеса авто попал молодой мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно осторожными за рулем. Около пешеходных переходов нужно всегда снижать скорость.

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