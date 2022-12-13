Осадки, мокрый снег, туман и гололедицу прогнозируют в Ростовской области на 14 декабря

Днем обещают западный и северо-западный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра, 14 декабря, в Ростовской области местами ожидаются умеренные осадки и мокрый снег. Утром в отдельных территориях могут пройти сильные дожди. Такой прогноз опубликовали на сайте управления МЧС России по региону.

- Ночью и утром из-за непогоды ожидаются туман и гололедица. Ветер в темное время суток будет юго-восточным с переходом на юго-западный и западный 8-13 м/с, порывы могут достигать 15-18 м/с. Днем ветер обещают западный и северо-западный 6-11 м/с, - говорится на сайте экстренного ведомства.

Температура воздуха по региону завтра ночью и днем должна составлять от -2 до +3 градусов, ночью по северу и западу до -5.

Добавим, что касается Ростова-на-Дону, то завтра в городе снова пройдут дожди. Столбики термометров днем установятся в районе +2-3 градусов, вечером будет от -1 до +1 градуса.

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