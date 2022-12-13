В Волгодонске из-за респираторной инфекции приостановили занятия в 8 классах

Дети заболели в пяти образовательных учреждениях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области из-за ОРВИ приостановили занятия в 8 классах образовательных учреждений Волгодонска. Об этом 13 декабря сообщили местные власти.

- Приостановлены учебные занятия в 8 классах гимназий «Шанс» и «Юнона», а также в школах №11, 13 и 21. Карантин объявили из-за подтвержденного диагноза у 25% учеников, - пояснили в городской администрации.

Ранее стало известно, что в Волгодонске эпидпорог по респираторным инфекциям и гриппу превысил 80,1 %. Из-за увеличения числа заболевших вдвое участились обращения за медицинской помощью.

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