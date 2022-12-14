В Ростове мужчину подозревают в краже полмиллиона рублей

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "кража". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в краже полмиллиона рублей подозревают 20-летнего парня. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина продал свою квартиру и поехал в донскую столицу, чтобы отпраздновать сделку. Он взял с собой 500 тысяч рублей и пригласил своего интернет-друга в кафе. Большую часть денег он оставил в гостинице, а как только "праздновать" стало не на что, мужчины поехали в номер, чтобы взять еще денег. Как только товарищи добрались до гостиницы, мужчины передал полмиллиона другу, чтобы тот их сохранил. Однако интернет-друг взял сбережения и быстро скрылся. Часть украденных денег он потратил на свое усмотрение.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "кража". В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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