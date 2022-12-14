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НовостиОбщество14 декабря 2022 5:27

На территории Ростовской области фиксируют всплеск тяжелых форм ОРВИ

Из-за чего в Новочеркасске увеличили коечный фонд
Лейла МИРИШОВА
Основная часть инфицированных – дети школьного и дошкольного возраста.

Основная часть инфицированных – дети школьного и дошкольного возраста.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области медики фиксируют всплеск тяжелых форм ОРВИ. Из-за чего в Новочеркасске увеличили коечный фонд. Об этом сообщили в администрации Новочеркасска.

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по области Александра Степанова отметила, что эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 32%.

Так, в Новочеркасске зараженных в два раза больше, чем по всей Ростовской области. Основная часть инфицированных – дети школьного и дошкольного возраста. Из-за резкго всплекса заболевших, в городе увеличили коечный фонд на 70 мест. Сотрудники скорой помощи работают на износ.

Больницы Ростовской области должны быть готовыми к наплыву пациентов и добавить койко-места для больных ОРВИ.

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