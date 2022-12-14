Большинство жителей Ростова уверены, что управляют своей жизнью

Уверенных в том, что они управляют своей жизнью, больше встречается среди воспитателей, медицинских сестер и учителей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростове-на-Дону 79% жителей считают, что в той или иной степени управляют своей жизнью. Об этом сообщили в популярном сервисе по поиску работы.

Примечательно, что те, кто уверен, что управляет своей жизнью, чаще всего встречаются среди воспитателей, медицинских сестер и учителей. Плывущих по течению попадается больше всего среди курьеров, секретарей и диспетчеров. В опросе участвовали представители экономически активного населения донской столицы. Результаты исследования показали, что 40% ростовчан убеждены, что держат все в своих руках, 39% жителей в этом скорее уверены, чем нет. В то время как 9% ростовчан точно не управляют своей жизнью, а 12% - скорее не управляют.

Отметим, что чем моложе респонденты, тем реже они говорят, что плывут по течению: если среди молодежи до 24 лет управляют своей жизнью 90%, то среди респондентов старше 45 — только 68%. Тех, кто считает, что сам кует свое счастье, среди женщин чуть больше, чем среди мужчин (87% против 71% соответственно).

Уверенность в решающем влиянии своих действий на жизнь растет с увеличением уровня дохода: 72% среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб. в месяц против 80% среди зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей.

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