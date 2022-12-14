В 2023 году в Ростовской области планируют отремонтировать 164 участка дорог

Полную контрактацию минтранс планирует выполнить к 1 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в 2023 году отремонтируют 164 участка дорог. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Из запланированных объектов 97 являются дорогами местного значения, а 67 – регионального. По 50 объектам контракты уже заключены, полную контрактацию минтранс планирует выполнить к 1 апреля.

Приводить проезжие части в порядок будут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По словам замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева, дороги к школам, медучреждениям, домам культуры и музеям находятся в приоритете.

- Все они, от небольшого переулка до региональной дороги, в равной степени для нас важны, потому что обеспечивают комфортный безопасный путь для тысяч участников дорожного движения, – отметил заместитель губернатора Ростовской области.

В 2022 году в Красном Сулине отремонтировали дорогу на улице Гагарина. Она ведет к районной больнице, детской поликлинике, школам, городскому дворцу культуры. Также дорога является подъездом к Свято-Покровскому храму. За этот год отремонтировали и дорогу в Усть-Донецком районе на улице Донецкой. Также в селе Крым капремонт улицы Первомайской позволил качественно улучшить дорогу к детскому саду «Аревик».

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