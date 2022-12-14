Родителей школьников в Ростовской области попросили подписаться на соцсети чиновников

Благодаря участию в соцсетях жители района смогут оперативно получать официальные новости. Фото: Анастасия Осипова

В Аксайском районе Ростовской области родителей школьников не принуждали подписываться на группу администрации Аксайского района, а просто пригласили в аккаунт. Об этом рассказали местные власти.

Как пояснили в администрации района, благодаря участию в соцсетях жители района смогут оперативно получать официальные новости и участвовать в опросах. В социальных сетях проводятся опросы и голосования, ведется активная обратная связь с жителями. Власти могут прочитать здесь жалобы горожан и ответить на них.

- Поэтому мы стараемся увеличить число подписчиков, - прокомментировали власти. - Надеемся, что большинство жителей станут нашими подписчиками.

Отметим, закон, обязывающий властей вести аккаунты Вконаткте и в «Одноклассниках» вступил в силу с 1 декабря. Официальный характер соцсетей нужно подтверждать через портал Госуслуги.

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Ситуацию с аккаунтом аксайской администрации ранее подробно разъяснили (подробнее)