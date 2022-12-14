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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 8:29

От пневмонии умер 17-летний курсант школы полиции в Ставрополе

Парня госпитализировали с ОРВИ средней тяжести, но ему резко стало хуже
Татьяна ТИХОНОВА
На второй день парня пришлось переводить в реанимацию.

На второй день парня пришлось переводить в реанимацию.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставрополе от пневмонии умер 17-летний курсант филиала Краснодарского университета МВД. Об этом рассказывает «КП — Ставрополь» со ссылкой на собственный источник.

По информации источника издания, первокурсник скончался в больнице от пневмонии в ночь на 12 декабря. Приехал на обучение из Карачаево-Черкесии. Пару лет назад эту же школу полиции в Ставпрополе окончил его брат.

В субботу, 10 декабря, был госпитализирован с предварительным диагнозом ОРВИ средней тяжести. Но вскоре его состояние резко ухудшилось, и пациента пришлось перевести в реанимацию. Несмотря на все усилия медперсонала, у парня остановилось сердце.

Также в издании обращают внимание, что высокого уровня заболеваемости среди курсантов нет. А по последним данным краевого Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе ниже эпидпорога.

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