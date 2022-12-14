Власти Ростовской области утвердили ужесточенные требования к содержанию домашних животных

Требования вступят в силу с 1 января 2023 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области утвердили ужесточенные требования к содержанию домашних питомцев. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Новые требования связаны с рядом положений федерального закона об ответственном обращении с животными. Жителям области запрещено бросать своих любимцев вне дома с целью прекращения владения ими.

По словам замначальника управления ветеринарии региона Дмитрия Кутового, разработка дополнительных мер нужна для защиты животных и укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности. Так, требования разрешают содержание кошек и собак в коммуналках или помещениях на несколько семей. Однако это возможно только пи письменном согласии всех совершеннолетних жильцов. Исключением стали только собаки-проводники.

Также, хозяевам необходимо убирать следы жизнедеятельности питомцев во всех общественных местах, включая тротуары, места выгула и подъезды. Если питомец укусит другое животное или человека, то владельцы должны сообщить о случае в госучреждения ветеринарии и доставить питомца в госветлечебницу для осмотра и карантинирования в течение десяти дней.

Также владельцы питомцев обязаны сообщать в учреждение при выявлении падежа домашних животных.

Собак также можно содержать на территориях ведения садоводства или огородничества. Животное должно быть на привязи или в вольере для безопасность окружающих. Собак можно содержать и на свободном выгуле, если животное не будет покидать пределы участка.

Все указанные требования к содержанию домашних животных на территории донского региона вступят в силу с 1 января 2023 года.

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