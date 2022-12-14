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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 10:21

В Ростове автобус с пассажирами врезался в грузовик

В результате ДТП пострадала 63-летняя женщина
Лейла МИРИШОВА
Пострадавшую женщину доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Пострадавшую женщину доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону автобус №54 с пассажирами врезался в грузовик. ДТП произошло 14 декабря около 11:00 на улице Вятской, 67.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 55-летний водитель автобуса "Нефаз" неудачно развернулся вправо. В результате мужчина не справился с управлением и врезался в грузовик. В общественном транспорте находилось около 30 пассажиров.

В результате столкновения, в автобусе упала 63-летняя женщина. С травмами ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Детали случившегося сейчас выясняют правоохранители

(Подробности)