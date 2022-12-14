В Ростове автобус с пассажирами врезался в грузовик

Пострадавшую женщину доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону автобус №54 с пассажирами врезался в грузовик. ДТП произошло 14 декабря около 11:00 на улице Вятской, 67.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 55-летний водитель автобуса "Нефаз" неудачно развернулся вправо. В результате мужчина не справился с управлением и врезался в грузовик. В общественном транспорте находилось около 30 пассажиров.

В результате столкновения, в автобусе упала 63-летняя женщина. С травмами ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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(Подробности)