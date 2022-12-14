Военком рассказал, для чего Ростовские военкоматы оцифровали 99% карточек

Создать сервис Минцифры должно будет до 1 апреля 2024 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области военкоматы оцифровали уже 99 процентов учетных карточек граждан, состоящих на воинском учете. Так регион выполняет указ президента Владимира Путина от 25 ноября о создании единой базы призывников. Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал «КП — Ростов-на-Дону», для чего эта работа делается.

К оцифровке карточек в донских военкоматах приступили сразу же после опубликования Указа Президента — 25 ноября, и работа ведется третью неделю, отметил военком.

- Карточки военкоматами почти оцифрованы — работа выполнена на 99 процентов, - говорит Игорь Анатольевич. - Это делается для того, чтобы мы имели точные и объективные данные по гражданам на воинском учете, что позволит задачи выполнять быстрее и качественнее.

База должна быть готова 1 апреля 2024 года. Координировать ее будет Министерство обороны.

Актуализировать данные в карточках помогают различные ведомства. О месте жительства и судимости — МВД, о здоровье — областные власти, об учебе — Министерство науки и просвещения, о недвижимости, транспорте и месте работы — налоговая служба. Действующий телефонный номер и адрес электронной почты, зарегистрированных на «Госуслугах», подскажут в Минцифры.

- Если по каким-то причинам человека в картотеке не окажется, гражданин на воинском учете может актуализировать информацию о себе в муниципальном военном комиссариате или в военно-учетном столе органа местного самоуправления, - добавил военком.

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