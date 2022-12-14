Губернатор донского региона подтвердил планы перенести правительство на место старого аэропорта Ростова

Отметим, что планы переноса правительства региона обсуждаются еще с 2018 года. Фото: Александр КОЦ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил планы в переносе регионального правительства на место старого аэропорта донской столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Так, региональное правительство и другие госструктуры могут частично переехать на место старого аэропорта Ростова.

- Мы рассматриваем строительство правительственных зданий, - отметил Василий Голубев.

По мнению губернатора Ростовской области, это решение поможет разгрузить центр Ростова от большого потока транспорта и будет удобнее для людей, так как многие подразделения будут находиться в одном квартале.

Человек, который едет в органы власти, например, в блок социальных министерств, блок отраслевых министерств, общеэкономический блок, приезжает в одно здание и решает несколько проблем, а не переезжает по Ростову из одного места в другое, – добавил губернатор.

Само здание правительства хотят, например, как центр молодёжи или продать. Отметим, что планы переноса правительства региона обсуждаются еще с 2018 года.

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