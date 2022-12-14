Ростовчанин стал лучшим сомелье России — 2022

Помимо ростовчанина лучшими сомелье признаны мастера из Нижнего Новгорода и Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовский ресторатор Сергей Подпорин признан лучшим сомелье России. Его наградили в Москве национальной премией «Лучшие в индустрии». Об этом сообщает сайт Форума лидеров фуд-индустрии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Вместе с ростовчанином строгое жюри отметило профессионализм нижегородского сомелье Кирилла Сулимы и Аланы Бигати из Москвы.

Правда, премии ростовским ресторанам в этот раз не досталось. Напомним, в прошлом году премию получило бистро в районе Сельмаш.

Напомним, в ноябре на премии «Шеф-повар года» победу среди мастеров Южного федерального округа заслужил ростовчанин Максим Любимов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный шеф-повар Емельяненко назвал Центральный рынок Ростова лучшим в стране

Ведущий популярных кулинарных шоу удивился размеру донских лещей (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Молодой повар из Ростова прошел все круги ада и стал миллионером

Кулинар получил звание лучшего повара страны (подробнее)