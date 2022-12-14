Большая Садовая в Ростове попала в топ самых дорогих улиц страны

Улица Большая Садовая. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Улица Большая Садовая в Ростове попала в топ самых дорогих в России. Экперты оценили максимальные ставки аренды на улицах, которые действовали с января по ноябрь этого года, сообщает издание РБК Недвижимость.

Специалисты рассмотрели показатели в 14 городах-миллионниках за исключением Москвыы и Санкт-Петербурга и в 42 городах с населением до одного миллиона человек.

Большая Садовая заняла девятое место рейтинга. Максимальная арендная ставка здесь составляет 22 тыс. рублей за квадратный метр в год. Самые высокие ставки наблюдались на проспекте Ямашева в Казани — 35 тыс. рублей за квадратный метр в год, и на улице Урицкого в Иркутске — 32 тыс. рублей.

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