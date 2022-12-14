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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:54

В Ростовской области за неделю заболеваемость ОРВИ увеличилась на 38,5 %

Жители Дона болеют также гриппом и другими вирусами
Ангелина СКИБА
Заболевшие гриппом наиболее заразны в первые 2-3 дня после начала недомогания

Заболевшие гриппом наиболее заразны в первые 2-3 дня после начала недомогания

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области за неделю, с 5 по 11 декабря, темп прироста заболеваемости ОРВИ увеличился на 38,5 %. Всего к этому моменту в регионе зарегистрировали уже 30 тысяч случаев респираторной инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

- Жители Дона болеют также гриппом и другими недомоганиями негриппозной этиологии. Например, за прошедшие семь дней среди 225 человек 63 оказались носителями свиного гриппа Н1N1 (98,4 %) и гриппа В (1,6 %). Также обнаружили 17 пациентов с РС-вирусом и 14 - с аденовирусом, - рассказали в ведомстве.

Специалисты напоминают: заболевшие гриппом наиболее заразны в первые 2-3 дня, у них могут появиться осложнения, в том числе пневмония. Также обостряются хронические недуги.

В период активности сезонных инфекций следует быть внимательными к своему здоровью. Нужно выполнять элементарные санитарные меры и стараться не переохлаждаться. В местах массового скопления людей рекомендуют носить маски.

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