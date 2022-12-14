Клиенты российского провайдера смогут получить призы в «Генераторе подарков» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Для абонентов «Ростелекома» запущена онлайн-игра «Генератор подарков». В ней смогут принять участие клиенты программы лояльности «Бонус». Абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких.

Каждый запуск генератора будет приносить игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза – одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 000 рублей от компании Level.Travel.

Компания приготовила для своих клиентов более 2 миллионов ценных призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса «Ростелеком. Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «Л’Этуаль», «SUNLIGHT», «Ozon», «РЖД Бонус», «Яндекс Go», «Золотое яблоко», «KIKO Milano», «БКС Инвестиции», «ЛитРес».

Завершится онлайн-игра 15 января 2023 года. Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Генератор подарков» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».

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