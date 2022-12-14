Строительство жилого комплекса в Ессентуках профинансировал Сбер

Фото: пресс-служба Сбербанка

Ростовское отделение Сбербанка профинансировало строительство третей очереди домов ЖК «Кристалл» в городе Ессентуки.

Объем финансирования составил 669 млн рублей. Застройщик взял их в кредит сроком на два года. Отметим, компания уже возвела два многоквартирных дома в 12 этажей каждый.

Этот жилой комплекс – один из крупнейших строительных проектов. В ЖК будут расположены детские площадки, уличные тренажеры, турники и брусья для воркаута. Завершить строительство планирует в 2023 году.

- Мы уверены в успешной реализации проекта. Ведь жилой комплекс, который сейчас строится, обладает уникальной инфраструктурой. Застройщик уделяет особое внимание благоустройству комплекса. Все квартиры с панорамным остеклением, что позволит жильцам наслаждаться видами на Ессентуки, Пятигорск и гору Бештау, а в пешей доступности находится Курортный парк, - прокомментировал, управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.

Управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов. Фото: Глеб Садов

Отметим, финансирование строительства проходит с использованием схемы долевого участия через эскроу-счета.

Схема гарантирует застройщику своевременную оплату сделки и помогает защитить деньги покупателя недвижимости на стадии строительства. Квартиры в этом ЖК можно приобрести в ипотеку.