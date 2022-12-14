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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 13:38

4-летний мальчик и годовалая девочка пострадали в ДТП с иномарками в Ростове

Детей с места происшествия увезли в больницу
Ангелина СКИБА
Столкнулись Ford Kuga и Peugeot 206. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Столкнулись Ford Kuga и Peugeot 206. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Два ребенка - 4-летний мальчик и годовалая девочка - пострадали в ДТП с иномарками на улице Петренко в Ростове-на-Дону. Об этом вечером 14 декабря сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Предварительно, 40-летний водитель автомобиля Ford Kuga во дворе, выезжая на перекресток, не предоставил преимущество для проезда Peugeot 206. После этого произошло столкновение.

В итоге пострадали маленькие пассажиры Peugeot, с места происшествия их увезли в больницу. Сейчас детали случившегося проясняют сотрудники полиции. Водителей просят быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать ПДД.

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Детали случившегося сейчас выясняют правоохранители (подробности)