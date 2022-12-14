Жителей Ростова-на-Дону призвали отказаться от утренников и корпоративов из-за ОРВИ

Уровень ОРВИ на Дону превысил эпидпорог уже на 23,8% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям Ростова-на-Дону, как и всем остальным россиянам, следует воздержаться от школьных утренников и новогодних корпоративов из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такую рекомендацию озвучил экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

- Не будем паниковать, но следует ограничить до минимума массовые мероприятия, а также, в зависимости от конкретной обстановки, школьные утренники. Корпоративы вообще не рекомендовал бы проводить. Новый год - это праздник семейный, а не массовые гуляния, - напомнил Геннадий Онищенко.

Добавим, ранее в донском управлении Роспотребнадзора сообщили, что уровень ОРВИ в регионе превысил эпидпорог уже на 23,8%. Респираторную инфекцию подтвердили у 30 тысяч человек, также еженедельно отмечают новые случи гриппа, в том числе свиного. По России заболеваемость выросла на 35,4 % по сравнению с предыдущей неделей.

В зоне риска находятся дети и пожилые люди, у них слабая иммунная система. Заболеть с осложнениями также могут беременные женщины и люди с хроническими недугами. Ранее для защиты здоровья всем рекомендовали носить маски в общественных местах.

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