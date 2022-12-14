С 24 декабря в Ростове запретят остановку машин на Доломановском и Сиверса

Водителям нельзя будет парковаться или временно останавливаться на двух участках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 декабря запретят остановку и парковку транспорта на двух улицах Ростова-на-Дону. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Машины нельзя будет оставлять в переулке Доломановском, на участке между строениями № 130 и 134А, а также на западной стороне проспекта Сиверса - от дома № 2Е до пересечения улицы Береговой и переулка Братского.

Добавим, также 25 декабря с 16 до 18 часов ограничат движение в переулке Газетном, от улицы Баумана до улицы Тургеневской.

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