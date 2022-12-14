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НовостиОбщество14 декабря 2022 14:49

С 24 декабря в Ростове запретят остановку машин на Доломановском и Сиверса

Это сделают для повышения пропускной способности улиц
Ангелина СКИБА
Водителям нельзя будет парковаться или временно останавливаться на двух участках

Водителям нельзя будет парковаться или временно останавливаться на двух участках

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 декабря запретят остановку и парковку транспорта на двух улицах Ростова-на-Дону. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Машины нельзя будет оставлять в переулке Доломановском, на участке между строениями № 130 и 134А, а также на западной стороне проспекта Сиверса - от дома № 2Е до пересечения улицы Береговой и переулка Братского.

Добавим, также 25 декабря с 16 до 18 часов ограничат движение в переулке Газетном, от улицы Баумана до улицы Тургеневской.

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