В Ростове собираются запустить пилотный проект по адаптивному плаванию для детей-инвалидов

По техническим требованиям для занятий сейчас подходят три бассейна Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В 2023 году в Ростове-на-Дону планируют запустить пилотный проект по адаптивному плаванию для детей-инвалидов. На обучение собираются пригласить ребят, которые не могут заниматься в группах и требуют индивидуального подхода. Специальную программу еще обсуждают, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- При подготовке проекта берутся за основу итоги курса аквареабилитации, который с прошлого года реализуют в реабилитационном центре для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, - пояснил Алексей Логвиненко.

По техническим требованиям в донской столице сейчас подходят три бассейна. Навыки работы в воде с особенными детьми имеют четыре тренера.

По данным властей, в рамках пилотного проекта намерены пригласить около 30 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Всего же в городе сейчас проживают более 3 тысяч детей-инвалидов, 652 из них имеют показания к занятиям плаванием.

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