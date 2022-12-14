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НовостиОбщество14 декабря 2022 20:32

В Ростове для 94-летней вдовы ветерана через суд добились субсидии на квартиру

До этого женщине не хотели перечислять единовременную выплату
Ангелина СКИБА
Выиграть дело женщине помогли сотрудники прокуратуры

Выиграть дело женщине помогли сотрудники прокуратуры

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону отстаивать свои жилищные права пришлось 94-летней вдове участника Великой Отечественной войны. Выиграть дело женщине помогли сотрудники прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что пожилой ростовчанке пришлось поволноваться еще до слушаний. Когда она пришла за субсидией на квартиру, ей просто отказали. Неизвестные специалисты заявили, что женщина «намеренно ухудшила свои условия, чтобы получить деньги».

Взволнованная и пораженная таким отказом пенсионерка обратилась в прокуратуру. Проверка показала, что правда была на стороне пострадавшей. Нарушение не оставили безнаказанным и подали иск. В итоге суд поддержал истцов, и нарушителей обязали выплатить жительнице Ростова-на-Дону всю необходимую сумму.

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