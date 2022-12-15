В Ростове-на-Дону завершили оформление улиц и парков к Новому году

Пешеходную зону Соборного переулка украсили аркой с цифрами «2023». Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону завершили оформление городских улиц и парков к Новому году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Теперь ростовчане могут окунуться в новогоднюю атмосферу, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации рассказал, что пешеходную зону Соборного переулка украсили аркой со светящимися цифрами «2023», а на площади Советов установили праздничную ель, арку, световые деревья, ажурный и рождественский фонари.

- На Соборной площади и на пересечении Пушкинской с Ворошиловским появились «Новогодние часы». Парк имени Горького встречает всех большой и пышной елкой, ротондой, арт-объектом в виде «Подарка». Кроме того, около скульптуры «Мать и Дитя» собрали инсталляцию «Ростов-на-Дону в моем сердце», - рассказал Алексей Логвиненко.

Все эти объекты, а также композиции «Воздушные замки», «Дерево желаний», «Оркестр снеговиков» и «Смешарики» - конструкции, оставшиеся с прошлого года.

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