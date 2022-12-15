В Ростовской области без вести пропал 38-летний мужчина

Владимир Попов вышел из дома 24 ноября. Фото: "ЛизаАлерт"

В Семикаракорске разыскивают 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Владимир Попов вышел из дома 24 ноября. После чего связь с мужчиной пропала. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Ростом мужчина около 160 сантиметров. У него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза.

В день ухода мужчина был одет в темно-синюю куртку, такого же цвета джинсы черные кроссовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области без вести пропал 34-летний мужчина

Дмитрий Бондюгов (Понкратов) не выходит на связь с 19 ноября

(Подробности)