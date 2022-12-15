В Ростове 15 декабря ожидается дождь со снегом и ветер

Такая погода будет до выходных.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Ростове-на-Дону 15 декабря ожидается сильный ветер и дождь со снегом. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 декабря, в город придет непогода. Столбики термометров днем поднимутся всего до +1 градуса, а ночью температура воздуха составит -2 градуса. Скорость ветра достигнет до шести метров в секунду. С утра также возможен туман.
Такая погода будет до выходных. В пятницу, 16 декабря, воздух в городе прогреется до +5 днем и +1 ночью.
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