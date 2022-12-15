В СИЗО Новочеркасска несколько раз пытались передать запрещенные предметы

По всем фактам проводятся проверки.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В СИЗО-3 Новочеркасска неизвестные пытались передать запрещенные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации, при досмотре посылки одного из заключенных сотрудники режимного учреждения обнаружили в пачке сахара рафинад мобильный телефон. Спустя несколько дней в еще одной посылке работники обнаружили в банке сгущенного молока наркотические вещества. В этот же день на территорию СИЗО пытались передать мобильный телефон еще раз.
По всем фактам проводятся проверки.
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