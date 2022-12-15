Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 7:24

В СИЗО Новочеркасска несколько раз пытались передать запрещенные предметы

Неизвестные хотели передать одному из заключенных телефон в сахаре и наркотики
Лейла МИРИШОВА
По всем фактам проводятся проверки.

По всем фактам проводятся проверки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В СИЗО-3 Новочеркасска неизвестные пытались передать запрещенные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации, при досмотре посылки одного из заключенных сотрудники режимного учреждения обнаружили в пачке сахара рафинад мобильный телефон. Спустя несколько дней в еще одной посылке работники обнаружили в банке сгущенного молока наркотические вещества. В этот же день на территорию СИЗО пытались передать мобильный телефон еще раз.

По всем фактам проводятся проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области двух мужчин осудили за попытку организовать убийство знакомого

Они нашли «киллера» и даже снабдили его оружием

(Подробности)