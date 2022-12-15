С 15 декабря на трассе Ростов – Таганрог изменилась схема движения

Отметим, что водителям стоит быть внимательнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе Ростов – Волгодонск с 15 декабря изменилась схема движения. Об этом сообщили ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Так, с 9:00 до 15:00 движение автомобилей будет осуществляться по одной полосе в реверсивном движении. Причиной временных изменений стали срочные дорожные работы. Работники расставят на трассе временные дорожные знаки.

Отметим, что водителям стоит быть внимательнее при выборе маршрута и заранее спланировать поездку.

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(Подробности)