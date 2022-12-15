На Кубани задержали 18-летнего наводчика ВСУ

Задержанный орудовал с несовершеннолетним подельником. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летнего наводчика вооруженных сил Украины задержали в Краснодарском крае. Молодой человек помогал противнику тем, что корректировал ракетные удары по российским базам. Делал он это в тандеме с напарником. Об этом сообщает «КП — Кубань».

Напомним, 9 октября в Херсонской области ВСУ пустили ракету по пункту временной дислокации сотрудников полиции. При обстреле погибли трое полицейских из Красноярского края, они были в служебной командировке.

Была назначена проверка, причастных к преступлению объявили в розыск. Правоохранителям удалось установить, что один из подозреваемых — 18-летний житель Украины, который скрывался в Краснодарском крае. Его задержала полиция, юношу отправили в Херсонскую область для продолжения расследования.

Во время интервью полицейским юноша на камеру сказал, что по просьбе передал сведения о Вооруженных силах России, а после двух-трех дней был прилет. Также в своем выступлении он извинился перед родными погибших.

Задержанный работал в паре с 17-летним гражданином Украины. В признательных показаниях он рассказал, что за деньги передавал «куратору» сведения о расположении подразделений ВС РФ в Голопристанском районе Херсонской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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