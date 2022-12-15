В Ростовской области светотехнический завод получил финансирование от Сбера

Фото: пресс-служба Сбербанка

Для поддержания производственной деятельности компании «ИОНОС», основным направлением которой является изготовление светодиодных светильников, Сбер направил 20 миллионов рублей. Предприятие кредитуется по льготной программе минэкономразвития и Банка РФ, а также использует технику от СберЛизинга, оборотное и инвестиционное кредитование банка.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Компания уже более восьми лет занимается производством светодиодных светильников для нужд промышленности и уличного освещения. Завод выпускает 420 видов продукции, реализуя ее по всей стране. Также имеет собственные серверы, управляющие аппаратно-программным комплексом. Они позволяют автоматизировать освещение, экономя тем самым электроэнергию. Ключевым направлением компании, кроме создания новых модулей светодиодного освещения и системы управления городской средой на базе искусственного интеллекта, является разработка деталей для импортозамещения.

Сейчас в структуру компании входят светотехнический завод и научно-техническая лаборатория с отделом разработки и внедрения системы управления городской средой на базе искусственного интеллекта. На современном производстве установлено 68 кв м солнечных панелей, а к концу 2023 года планируется увеличение площади до 652 кв м.

Фото: пресс-служба Сбербанка

- С поддержкой банка компания модернизировала офис и производство, - отмечает заместитель управляющего Ростовским отделением банка Лия Кикичева. - Это позволило расширить клиентскую базу и начать реализацию ESG-проекта: системы управления городской средой на базе ИИ. Кроме того, на заводе используется альтернативная энергия солнечных панелей. А банк всегда поддерживает клиентов, которые идут по пути устойчивого развития.

По словам генерального директора компании Антона Ионова, сейчас его предприятие открывает новые направления и совершенствует текущие процессы, автоматизируя их. Все этапы производства локализуются в одном месте. В 2022 году стали разрабатываться детали для импортозамещения, а также альтернативные компоненты.