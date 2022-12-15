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НовостиОбщество15 декабря 2022 9:56

Жителей Ростовской области МЧС предупредило о гололеде на дорогах

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах
Лейла МИРИШОВА
Гражданам и автомобилистам стоит быть аккуратнее

Гражданам и автомобилистам стоит быть аккуратнее

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Ростовской области предупредили о гололедице и мокром снеге. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, 15 декабря, в некоторых районах области прогнозируются туман и изморозь. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

В ночное время столбики термометров опустятся до -1…-6°, при прояснениях – до -9°; днём – до -2…3°.

Также в этот день ожидается ветер со скорость 14 метров в секунду. Из-за этого возможны падения деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций.

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