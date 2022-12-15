В Ростовской области ввели карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ

Ограничения вводят с 15 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области постановили ввести карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Постановление об ограничениях опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Заместитель главного санврач области Екатерина Ерганова пояснила, что в донском регионе наблюдается осложнение эпидситуации. С 5 по 11 декабря было выявлено более 30 случаев заболевания, что на 123,8% выше эпидпорога. Темпы прироста по сравнению с предыдущей неделей выше на 38,5%.

Министру здравоохранения, министру труда и соцразвития, глава районных и городских администраций постановили с 15 декабря ввести карантин в медицинских организациях социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан.

В Ростовской области также решили вернуть масочный режим в стационарных и амбулаторных медорганизациях. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала обо всех мерах, которые будут действовать на территории региона.

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